На Байконуре состоялся праздничный концерт "Юбилей полета человека в космос"

12 апреля на космодроме Байконур состоялся уникальный концерт-мистерия "Юбилей полета человека в космос", посвященный подвигу первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Грандиозный праздник транслировал в прямом эфире телеканал "Россия". Торжественный концерт продолжался 108 минут – ровно столько провел в космосе первый советский космонавт.

Ведущие концерта Андрей Малахов и Дарья Златопольская начали концерт словами Юрия Гагарина, сказанными им перед полетом: "Люди всех стран и континентов! Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом: вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением, все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты".

Дарья Златопольская и Андрей Малахов

Музыкальную часть вечера у подножия легендарного "Гагаринского старта" открыла премьера композитора Кузьмы Бодрова "Рождение мечты" в исполнении самого автора, детского хора "Созвездие" города Байконур и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижера Юрия Башмета.

Отдать дань полету, изменившему судьбу человечества, на сцену под открытым небом вышли российские артисты с мировыми именами: звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, артисты балета Сергей Полунин и Светлана Захарова, народные артисты России Сергей Безруков и Сергей Гармаш, заслуженные артистки России Ирина Пегова и Полина Агуреева, скрипач-виртуоз Вадим Репин, юные таланты конкурса "Синяя птица", а также композиторы Алексей Рыбников и Кирилл Рихтер. К поздравлениям присоединился и международный экипаж МКС, который вышел на прямую связь с космодромом.

"Из космоса не видны границы, разделяющие людей. Здесь, наоборот, очень быстро приходит понимание, что Земля – общий дом для всего человечества, очень красивый и очень хрупкий", – поделились космонавты.

Сергей Гармаш, кадр из концерта "Юбилей полета человека в космос"

Величественные конструкции стартовой площадки Байконура стали полноправным участником торжества. Особым контрастом выглядел дуэт выдающейся примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в образе хрупкого белого лебедя и скрипача Вадима Репина.

Светлана Захарова, кадр из концерта "Юбилей полета человека в космос"

Канатоходец и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Максим Кагин прошел 180 метров под виртуозное исполнение юной балалаечницей Анастасией Тюриной композиции "Золушка" Алексея Архиповского, а звезды цирка братья Суанбековы представили зрелищный номер "Колесо смелости" под музыку Эдуарда Артемьева из фильма "Сибириада".

Организаторами концерта выступили телеканал "Россия" и Русское концертное агентство при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.