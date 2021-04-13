Фестиваль Musica Mensurata: в Москве прозвучит средневековая музыка

С 15 по 22 апреля 2021 года в соборе св. Петра и Павла в Москве пройдет VII Международный фестиваль Musica Mensurata. Многие сочинения будут исполнены в России впервые.

Фестиваль Musica Mensurata — уникальный проект, в котором оживает музыка, дошедшая до нас по рукописям почти тысячелетней давности. Он дает возможность услышать сочинения X­–XIV веков в исполнении музыкантов, специализирующихся на аутентичном исполнительстве.

Произведения, никогда прежде не звучавшие в нашей стране, исполняются на редких исторических инструментах — виелах, цитоли, ребеке, аль-уде и других. Вокальная музыка звучит на разных старинных языках: от средневековой латыни до галисийского-португальского.

Фестиваль откроет концерт, где будет звучать придворная музыка французских композиторов Гильома де Машо, Филиппа де Витри и Пьера де ла Круа, а также самые ранние дошедшие до нас органные произведения. Второй концерт посвящен музыке государств Пиренейского полуострова XIII–XIV веков.

2021 год провозглашен в Италии годом Данте Алигьери (1265–1321), ему будет посвящен финальный концерт фестиваля. Основу заключительной программы составит музыка Бертрана де Борна, Арнаута Даниэля и Гираута де Борнеля.

Каждому из концертов будет предшествовать вступительное слово художественного руководителя фестиваля, крупнейшего российского знатока средневековой музыки Данила Рябчикова.