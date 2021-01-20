"Минин-хор" выступит в соборе Святых Петра и Павла

24 января в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт, в рамках которого "Минин-хор" впервые исполнит фрагмент из "Концерта для хора" Альфреда Шнитке – "Сей труд".

Выступление легендарного "Минин-хора" на Фестивале "Адвент" год назад стало одним из самых ярких и резонансных событий рождественских дней. "Минин-хор" продолжает смело расширять репертуар и возвращается в собор с нестандартной программой музыки современных композиторов из разных стран мира — захватывающий калейдоскоп стилей от Шнитке и спиричуэла до популярного американского композитора, создателя знаменитого Виртуального хора Эрика Уитакра.

В этот вечер коллектив впервые в своей истории исполнит часть "Сей труд" из Концерта для смешанного хора – крупнейшего хорового сочинения Альфреда Шнитке. Оно создано в 1984-1985 годах на текст третьей главы "Книги скорбных песнопений" великого армянского поэта, мистика и богослова эпохи Средневековья Григора Нарекаци. Сегодня сочинение звучит нечасто из-за необычайной сложности, однако неизменно входит в репертуар лучших хоров мира.

"Для меня очень важны эмоции, которые испытывает слушатель, важно то, что он почувствовал, возможно даже приобрел и унес с собой. Узнаваемость хора, созданного Владимиром Николаевичем Мининым, остается основой, поскольку хор умеет и любит петь эту музыку, но XXI век диктует нам новый темп, новый ритм, новые краски, которые следует достигать посредством вокальной и стилистической гибкости коллектива", — говорит о выборе репертуара художественный руководитель хора Тимофей Гольберг.

Кроме музыки Шнитке прозвучат произведения авторов из Аргентины, Латвии, США и Британии.