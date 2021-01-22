Спиваков представит "Торжественную мессу" на закрытии Рождественского фестиваля в Доме музыки

Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и солисты московских театров исполнят "Торжественную мессу" Бетховена на закрытии XI Московского Рождественского фестиваля духовной музыки в Светлановском зале Московского Международного Дома музыки 24 января.

Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и Академический Большой хор "Мастера хорового пения" ежегодно выступают на закрытии Рождественского фестиваля духовной музыки, исполняя произведения из золотого фонда мировой классики. В этом сезоне, когда весь мир отмечает 250-летие со дня рождения Людвига ван Бетховена, в рамках Рождественского фестиваля прозвучит одно из величайших творений венского классика – грандиозная "Торжественная месса".

Один из критиков так писал о ней: "Даже у Баха или Генделя не найти большего чувства пространства и звучности! Не было раньше и не будет потом такого сочинения, которое могло б продемонстрировать столь впечатляющее чувство цвета, раскрашивающего в разные тона созвучия и аккорды".

Подобно Мессе си минор И.С. Баха, "Торжественная месса" Бетховена ни по смыслу, ни по форме выражения, ни по масштабам не была предназначена для церковного исполнения. Нетрадиционен и ее финал: тема последней фуги была заимствована из заключительного хора "Мессии", одной из самых светлых, жизнерадостных ораторий Генделя. Подобно Девятой симфонии, "Торжественная месса" заканчивается ликованием, прославляющим веру в жизнь. Примечательно, что сам композитор рекомендовал исполнять свою мессу в концерте, а в программе она была названа Большой ораторией (первое полное исполнение "Торжественной мессы" состоялось в Петербурге в 1824 году по инициативе князя Н.В. Голицына).

Концерт состоится 24 января в 19:30 в Светлановском зале ММДМ.