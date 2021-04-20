В соборе Петра и Павла прозвучит Реквием Моцарта

24 апреля в Евангелическо-лютеранском соборе свв. Петра и Павла впервые в России прозвучит Реквием Моцарта в новой редакции Франца Байера, сделанной известным музыковедом и редактором моцартовских сочинений в 2006 году. Инициатива принадлежит дирижеру и директору фонда Collegium Musicum Олегу Романенко.

Одно из самых часто исполняемых произведений классической музыки осталось неоконченным после смерти его гениального автора. Реквием завершил Франц Ксавер Зюсмайер, ученик Моцарта. Несмотря на то, что на протяжении двухсот лет версию Зюсмайера не перестают критиковать, она остается самой популярной среди исполнителей и слушателей.

Редакция Франца Байера, сделанная в начале 1970-х, многими авторитетными учеными и музыкантами признана более удачной и близкой к оригиналу. Она отличается, в первую очередь, оркестровкой, в некорректности которой чаще всего обвиняют Зюсмайера. Байер внес значительные изменения в партии и струнных, и духовых инструментов, особенно тромбонов.

"Версия Франца Байера звучит более по-моцартовски, — говорит дирижер Олег Романенко. — Мне нравятся слова пианиста и музыковеда Роберта Левина, сделавшего собственную редакцию Реквиема в 1990-е годы: Франц Байер отнес Реквием в химчистку и удалил с него пятна. Он сделал его более прозрачным, необремененным неудачами Зюсмайера".

Франц Байер прожил долгую жизнь (он родился в 1922 году и умер в 2018 в возрасте 96 лет) и отреставрировал около 150 незаконченных сочинений Гайдна, Бетховена и Моцарта. В 2006 году он пересмотрел свою редакцию Реквиема и сделал новую версию, опубликованную немецким издательством Kunzelmann. Именно она и прозвучит в Москве в Евангелическо-лютеранском соборе свв. Петра и Павла в исполнении прославленных коллективов — Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова и Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова. Дирижер – Олег Романенко.

Начало концерта в 21:00.