Полицейские поймали изнасилованную девушку, прыгнувшую из окна

В течение длительного времени, как рассказали в СК РФ по Алтайскому краю, 18-летняя девушка подвергалась сексуальному насилию.

Пострадавшей удалось через окно позвать на помощь, и вскоре по сигналу прохожих на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, как сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД по СФО.

Сержант Олег Коробкин, прапорщик Александр Бедушев и курсант Барнаульского юридического института МВД России Ольга Бебко, случайно оказавшаяся рядом, просили девушку не прыгать, однако та в отчаянии все же шагнула вниз. Полицейские подставили руки и смягчили падение. С травмой ног ее увезли на скорой.

В квартире, расположенной на 3 этаже, из окна которой произошел прыжок, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и задержали двух мужчин и еще одну девушку.

В СК РФ сообщили, что 8 апреля пострадавшую обманом заманила ее 19-летняя знакомая, после чего, "испытывая личные неприязненные отношения", отдала ее на растерзание 26 и 37-летним мужчинам, которые многократно избивали ее и насиловали.

В понедельник, 12 апреля, суд поместил задержанных под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ, ч. 2, п. "а" и 132 УК РФ "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору".

С учетом отягчающих обстоятельств, подозреваемым грозит до 10 лет заключения.