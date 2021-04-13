Из двухлетнего москвича вытащили 209 магнитных шариков

В столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о сложной операции, проведенной без разрезов.

Как сообщили в отделении эндоскопии, мальчика водили по врачам уже давно. Первые жалобы на черный стул — признак кровотечения в ЖКТ — появились еще в середине января 2021 года.

Рентген ребенку был сделан значительно позже, и на снимке врачи обнаружили колоссальное скопление металлических предметов в желудке.

Позже выяснилось, что притянувшиеся друг к другу магнитики образовали в желудке целый конгломерат. Под действием пищеварительных ферментов и соляной кислоты, некоторые шарики деформировались, в результате чего на них образовались острые края, травмирующие слизистую оболочку.

С помощью эндоскопического захвата инородные тела были удалены в ходе долгой операции, которая длилась 2 часа. За раз удавалось достать от 1 до 4 шариков, а всего их оказалось 209 штук.

Мальчику, как считают медики, повезло, что элементы конструктора остались в желудке и не попали в кишечник. В противном случае, пришлось бы делать открытую операцию. Кроме того, магниты, притянувшиеся через петли кишечника, могли бы вызвать прободение пищеварительного тракта, несущее прямую угрозу жизни, как это произошло с 3-летним ребенком в сентябре 2020 года.