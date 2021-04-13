Алиев спрашивал Путина об "Искандерах" в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев спрашивал Владимира Путина об оперативно-тактических комплексах "Искандер" в Нагорном Карабахе во время разговора 1 апреля.

Через три дня Минобороны Республики направило запрос российским коллегам по поводу применения ОТРК.

"Мы предоставили фото, видео и другие материалы, и задали вопрос: что это за ракеты, и что произошло. Прошло уже девять дней, но ответа нет", – цитирует Алиева агентство ТАСС.

Напомним, 2 апреля Азербайджанское агентство по разминированию заявило, что обнаружило в Нагорном Карабахе обломки ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Они были найдены в районе города Шуша.

Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что у России нет данных о применении ОТРК в регионе.

Впервые о комплексах "Искандер" в Нагорном Карабахе заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, их применяли армянские вооруженные силы. Российские военные, в свою очередь, ответили, что они не зафиксировали ни одного пуска во время конфликта. А все ракеты "Искандер-М" лежат на складах армянских военных.