Москва ответила Баку на вопрос об "Искандерах" в Карабахе

Баку получил ответ из Москвы на письмо об использовании ракет "Искандер" в карабахском конфликте. Вопрос о находке деталей ракет "Искандер-М" в Карабахе поднял президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ответ пришел от Минобороны России.

"Я ознакомился с этим ответом, – рассказал Ильхам Алиев в интервью Гостелевидению Азербайджана. – Должен сказать азербайджанскому народу все, как есть. Потому, что это очень серьезный вопрос. Это не простой вопрос. Здесь не должно быть каких-либо тайн".

В ответе Минобороны подчеркивается, что российская сторона запуск баллистических ракет не зафиксировала. Обломки двух ракет "Искандер-М" были обнаружены 15 марта 2021 года при разминировании территорий у города Шуша, напоминает РИА Новости. Азербайджанская сторона предположила, что ракеты были применены осенью 2020 года.

В Баку вспомнили о том, что о применении комплекса "Искандер" якобы заявлял экс- глава генштаба армянской армии Мовсес Акопян. А позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах "Искандер". После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, в котором сравнивались все факты и сведения, в Ереване пояснили, что армянский премьер был дезинформирован по поводу "Искандеров" и введен в заблуждение.

Боевые действия в Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Трехстороннее соглашение при посредничестве Москвы Баку и Ереван заключили только 10 ноября. Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Ереван передал под контроль Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Также для поддержания условий перемирия в Карабах были введены российские миротворцы.