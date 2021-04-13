Уголовное дело против экс-заместителя мэра Ярославля возвращено в прокуратуру

В прокуратуру возвращено уголовное дело против бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"Дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения", – рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Отмечается, что слушания продолжатся сразу после того, как будут устранены все препятствующие обстоятельства.

Напомним, что Ринат Бадаев обвиняется в получении взятки. Общая сумма незаконного получения – 2,3 млн рублей. На данный момент экс-чиновник находится под стражей.

Бадаев был арестован ещё 16 января 2020 года. Во время задержания выяснилось, что он накануне уволился из мэрии.