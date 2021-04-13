Виктор Майгуров: СБР не восстановят в правах до 2022 года

Международный союз биатлонистов провел рабочую встречу с российской стороной в ходе которой обсуждались критерии восстановления в правах Союза биатлонистов России. Глава СБР Виктор Майгуров отметил, что процесс идет небыстро.

"Обсуждались критерии нашего восстановления в IBU, – цитирует Майгурова портал Metaratings.Ru. – Всего12 критериев, шел разговор, как мы их реализовываем. Более половины из условий выполнены, остальная часть в процессе".

По словам президента СБР, некоторые критерии, касающиеся антидопинговой программы, не имеют срока окончания: "Эта программа будет действовать и после восстановления, на которое мы очень рассчитываем".

Однако, скорее всего, до декабря 2022 года Россия не может быть восстановлена в статусе полноправного члена IBU: "РУСАДА сможет соответствовать кодексу WADA не раньше этого времени, – говорит Майгуров. – А это является и одним из наших критериев. Но к этому времени мы должны закончить реализацию других пунктов".

"Мы всей своей работой нацелены на то, чтобы СБР снова стал полноправным членом Международного союза биатлонистов", – сказал Майгуров. Как уже сообщали Вести.Ru, Союз биатлонистов ограничен в правах с декабря 2017-го из-за нарушений антидопинговых правил.