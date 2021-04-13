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Нагорный Карабах 2 часа назад

13 апреля 2021 16:00

В Баку отрылся парк военных трофеев. Галерея

Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

В столице Азербайджана Баку состоялось открытие Парка военных трофеев. Торжественную церемонию посетил президент республики Ильхам Алиев. Фотографии публикует пресс-служба главы государства.

Значительную часть парка занимает выставка захваченной техники. В частности, представлены танки Т-72, легкобронированные тягачи МТ-ЛБ, зенитные ракетные комплексы "Оса" и "Куб", обломки ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Кроме того, скамейки в парке сколочены из захваченных ящиков, в которых хранились снаряды, а элементы освещения отлиты из переплавленных снарядов.

Отдельная часть экспозиции – это реконструкция оборонительных позиций вооруженных сил Армении: противотанковый ров, окопы, огневые точки, склады с боеприпасами и казармы.

Во время выступления в Парке трофеев Алиев рассказал, что в Нагорном Карабахе были уничтожены или захвачены 125 артиллерийских установок, 366 танков, 7 зенитных ракетных комплексов С-300 и свыше 50 ЗРК других типов.

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