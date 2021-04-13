В Баку отрылся парк военных трофеев. Галерея

В столице Азербайджана Баку состоялось открытие Парка военных трофеев. Торжественную церемонию посетил президент республики Ильхам Алиев. Фотографии публикует пресс-служба главы государства.

Значительную часть парка занимает выставка захваченной техники. В частности, представлены танки Т-72, легкобронированные тягачи МТ-ЛБ, зенитные ракетные комплексы "Оса" и "Куб", обломки ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Кроме того, скамейки в парке сколочены из захваченных ящиков, в которых хранились снаряды, а элементы освещения отлиты из переплавленных снарядов.

Отдельная часть экспозиции – это реконструкция оборонительных позиций вооруженных сил Армении: противотанковый ров, окопы, огневые точки, склады с боеприпасами и казармы.

Во время выступления в Парке трофеев Алиев рассказал, что в Нагорном Карабахе были уничтожены или захвачены 125 артиллерийских установок, 366 танков, 7 зенитных ракетных комплексов С-300 и свыше 50 ЗРК других типов.