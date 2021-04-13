В США темнокожий экс-футболист убил семью белого врача

В округе Йорк американского штата Вирджиния произошло массовое убийство: темнокожий бывший игрок в футбол Филип Адамс по неизвестной причине напал на семью известного врача, убил его самого, трех родственников и помощника по дому.

Адамс устроил настоящую бойню в доме белого 70-летнего Роберта Лессли, застрелив самого профессора медицины, а также его 69-летнюю жену Барбару и внуков – 9-летнюю Аду и 5-летнего Ноа. Пятым погибшим стал 38-летний Джеймс Льюис, который работал в доме семьи Лессли.

Как сообщил журналистам издания USA Today шериф округа Йорк Кевин Толсон Право, еще один человек, пострадавший от рук экс-игрока в американский футбол, находится в тяжелом состоянии после огнестрельных ранений.

Полиция сообщила также, что улики, оставленные на месте преступления, указали на Адамса и правоохранители попытались задержать убийцу в доме его родителей, но нашли его мертвым в спальне – бывший спортсмен застрелился.