Американец расстрелял соседей из-за подброшенного на его участок снега

В Пенсильвании 47-летний американец застрелил соседей, которые сбрасывали снег на его участок, а затем свел счеты с жизнью. Камера наблюдения зафиксировала драматические события в городке Плейнс.

Джеффри Спейд и супруги Джеймс и Лиза Гой повздорили утром 1 февраля, когда боролись с последствиями снегопада.

"Если ты заступишь на нашу территорию, я тебя отметелю. Твоя жизнь превратится в сущий ад, обещаю", – грозил 50-летний Джеймс.

Джеффри принял эти слова близко к сердцу: он забежал домой, схватил пистолет и отправился мстить. Он тяжело ранил своих обидчиков, но не угомонился, а сходил за ружьем и добил просивших о помощи соседей. К моменту прибытия полиции Джеффри покончил жизнь самоубийством.

Причиной трагедии стражи порядка считают затяжной конфликт между соседями, которые долгие годы спорили из-за границы участков и постоянно подбрасывали друг другу мусор и снег.