Челябинские подростки спасли собаку, оказавшуюся на льдине

В Челябинской области дворняжка во время ледохода забрела на льдину и оказалась отрезана от берега. На помощь четвероногому пришли подростки, которые вытянули собаку из реки за лапы.

Видео чудесного спасения животного опубликовал в социальных сетях местный телеканал. Необычное происшествие со счастливым концом произошло в самом центре города Аша, там, где река Сим проходит через городской парк, сообщает "КП".

Собака каким-то образом попала на льдину, а когда ледоход унес ее вниз по течению, не могла найти выход из неожиданного плена.

Подростки, гуляющие в парке, увидели бедное животное и быстро сообразили, что надо делать. Они подозвали собаку к ограждению, куда сама дворняжка запрыгнуть не смогла бы, и за лапы подняли ее на берег. Как ни странно, собака спокойно отдалась на волю спасителям, а оказавшись на берегу, еще и приветливо махала хвостом.

Как выяснилось, дворняжка хоть и бездомная, но знакома местным зоозащитникам. Животное привито, стерилизовано и, по словам волонтеров, отличается спокойным и добрым нравом.