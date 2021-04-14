Трое жителей Челябинской области насмерть отравились спиртом

Трое мужчин в Челябинской области скончались, выпив спиртосодержащую жидкость. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Трагедия произошла в селе Булзи Каслинского района. В жилом доме были обнаружены тела троих жителей 36, 38 и 47 лет. По предварительным данным следствия, приятели выпивали, употребляя какой-то напиток домашнего приготовления. Видимо, контрафактный алкоголь вызвал сильнейшее отравление, и мужчины скончались. В доме были найдены остатки жидкости.

Возбуждено уголовное дело. Теперь следователям предстоит выяснить, где погибшие приобрели смертельно опасный алкоголь, и найти его поставщиков.