Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей

Королева Елизавета II провела первое официальное мероприятие после смерти мужа. Она участвовала в церемонии сложения полномочий лорда-камергера Уильяма Пила.

Уточняется, что лорд-камергер – высшая придворная должность. Она предполагает руководство хозяйством королевского дворца. Теперь этот пост занимает бывший начальник контрразведки Великобритании Эндрю Паркер, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, герцог Эдинбургский Филипп скончался 9 апреля. Похороны намечены на 17 апреля. Гроб с телом выставлять не будут, так хотел сам усопший. На траурной церемонии ожидаются только члены семьи. Из-за коронавирусных ограничений туда не допустят даже премьер-министра Бориса Джонсона.