Эрдоган: на канал "Стамбул" конвенция Монтрё не распространяется

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о том, что канал "Стамбул" не имеет никакой связи с конвенцией Монтре. По его словам, новая водная артерия даст Турции независимость и укрепит суверенитет.

Как сообщает Habertürk, канал "Стамбул" станет для Анкары достижением. Эрдоган обратил внимание на то, что проект поможет серьезно разгрузить пролив Босфор с точки зрения окружающей среды.

Планы строительства канала "Стамбул" встретили сопротивление со стороны военных, экологов, а также жителей турецкой столицы. Дело в том, что у проливов Босфор и Дарданелла есть особый международно-правовой статус, который действует на протяжении 85 лет. Проект Эрдогана представляет собой 45 прорытых километров. Пропускная способность канала в полтора раза выше Босфора.

100 отставных турецких адмиралов выступили против строительства "Стамбула". Они считают, что Эрдоган пытается нарушить традиции, заложенные Ататюрком.

Конвенция Монтре была подписана в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданелла. При этом Анкара обязана соблюдать международное морское право.