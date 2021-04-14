В Ленинградском зоопарке умерла старейшая в мире медведица

В Санкт-Петербурге умерла белая медведица по кличке Услада – одна из старейших в мире. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

В Instagram зоопарка рассказали, что медведицы не стало 13 апреля. Она прожила долгую жизнь: ей было 33 года, тогда как средний срок жизни этих животных в зоопарках составляет 25 лет.

"Медведица прожила в нашем зоопарке почти 28 лет. Она родилась в Казанском зооботсаду, а спустя 6 лет приехала в Ленинград, – рассказали в зверинце. – Здесь ее ждал самец по кличке Меньшиков, с которым они создали невероятно гармоничную пару".

Услада родила 16 медвежат, которые впоследствии разъехались по всему миру: они живут в зоопарках Чехии, Китая, Японии, Канады и даже Австралии.

Белая медведица стала настоящим символом Ленинградского зоопарка. До последних дней она сохраняла активность и живой интеллект.

В ноябре 2020 года в Московском зоопарке умерла белая медведица Мурма. Она тоже была одной из старейших представителей своего вида – совсем немного не дожила до 30-летия. За годы жизни в зоопарке она родила 10 медвежат, они тоже впоследствии отправились в разные страны.