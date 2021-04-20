В зоопарке Екатеринбурга умер медведь, проглотивший мяч

Трагический случай произошел в зоопарке Екатеринбурга: утром 20 апреля там умер любимец публики – белый медведь Умка. Как сообщили в зоопарке, кто-то из посетителей бросил медведю резиновый мячик и зверь проглотил игрушку. Предмет остался в желудке у животного.

"К сожалению, не все умеют правильно выражать свою любовь, – констатировали представители зоопарка. – Несмотря на многочисленные предупреждающие надписи, некоторые посетители бросают животным лакомства и посторонние предметы, даже не задумываясь о возможных печальных последствиях".

Умка родился в дикой природе и будучи еще маленьким медвежонком остался без матери. Однажды он вышел к поселку, где на него напала стая собак. Местные жители спасли его и поселили в сарае. Умка рос, но выпускать его в дикую природу было нельзя, поскольку он не умел охотиться. В итоге в 1998 году медведь поселился в зоопарке.

Ранее похожий инцидент с гибелью животного произошел в Московском зоопарке. Там белоголовый сип умер после того, как проглотил брошенную посетителем перчатку. Четыре ветеринара боролись за жизнь редкой хищной птицы, но спасти сипа не смогли.