В зоопарке Детройта белый медведь убил медведицу

Самка белого медведя погибла после нападения медведя-самца. Трагическое происшествие случилось 8 февраля, когда животных после долгой разлуки поместили в один вольер.

По словам директора Зоологического общества Детройта Скотта Картера, 16-летний самец Нука и 20-летняя самка Анана периодически жили вместе с марта прошлого года, никаких конфликтных ситуаций у них раньше не возникало.

Животных на некоторое время разлучали, но при очередной встрече самец не проявлял агрессии. В этот раз Нуку и Анану снова поместили в один вольер после нескольких месяцев разлуки. Самец по непонятным причинам напал на самку и убил ее.

"Это было совершенно неожиданно, и сотрудники зоопарка Детройта опустошены потерей Ананы", – сказал Картер.

Нука живет в зоопарке Детройта с 2011 года, он жил и размножался с несколькими другими медведицами и агрессии ни разу не проявлял.

Последний случай убийства в зоопарке Детройта одного животного другим имел место также с белыми медведями в 1988 году.