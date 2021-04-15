Как "мочили" Трампа и "вытаскивали" Байдена: разоблачение грязной игры CNN

Красноречивые кадры из Америки. В объективе скрытой камеры – Чарли Честер, технический директор CNN прямым текстом рассказывает, какие задачи стояли перед телеканалом на президентских выборах в США.

Cидя за столом в кафе, Честер спокойным тоном расписывается даже не в пропаганде, а, по сути, в политической спецоперации. Дескать, предыдущего главу государства нужно было лишить второго срока любой ценой. И выставить его перед избирателями в резко негативном свете.

Не то чтобы подобные откровения сильно удивляли: в конце концов, все и без того видели, как в эфирах CNN Дональда Трампа действительно не просто критиковали, а круглосуточно и зачастую бездоказательно обвиняли во всех смертных грехах. Но вот сейчас-то есть уже и чистосердечное признание руководства, которое охотно подтверждает, что тщательно спланировало и осуществило прицельную медиакампанию против экс-президента.

То ли бравада, а то ли исповедь, сразу не разобрать. "Посмотри, что мы сделали! Мы заставили Трампа уйти, – говорит Чарли Честер, технический директор CNN. – Я готов заявить это со стопроцентной уверенностью! И я на 100 процентов верю, что если бы не CNN, я не знаю… проголосовали бы люди против Трампа?"

Сперва технический директор CNN Чарли Честер с нескрываемой гордостью рассказывает о том, как телеканалу в нелегкой борьбе все же удалось изгнать из овального кабинета Дональда Трампа. Но не успеет минуть и мгновение на пленке скрытой камеры, как он, будто усомнившись в правильности сказанного, даст ему невероятно точное определение. "Рука Трампа дрожала или что-то в этом роде… Тогда мы пригласили кучу медиков и экспертов, чтобы раскрутить историю, которая была полной спекуляцией – что Трамп имеет неврологические проблемы и теряет контроль над собой, – признался Честер. – Он непригоден для... для чего угодно. Мы создавали историю, которой на самом деле не было! Я думаю, что это пропаганда!"

В десятиминутном ролике расследовательского проекта Project Veritas техдиректор CNN подробно рассказывает и о титанических усилиях канала выставить Байдена в лучшем свете, показывая лишь те кадры, где тот выглядит максимально – ну насколько реально позволяет его здоровье – бодрым, полным силы и в неизменных очках-"авиаторах". Диалог изумляет своей откровенностью. Впрочем, изумляться нечему, ведь сотрудники CNN едва ли найдут в себе храбрость признаться публично в том, что обсуждается с глаза на глаз.

"Вы – технический директор CNN, – напоминает Честеру основатель Project Veritas Бен Шапиро. – Вы на камеру говорите о важности "отстранения Трампа от должности", умалчивая, что это было ваших рук дело". – "Я не заинтересован в разговоре с вами, – отзывается Честер. – Вы находитесь слишком близко ко мне, не соблюдая дистанцию в 6 футов и без маски на своем лице". Но получить ответы на свои вопросы у создателя Project Veritas не получилось, даже когда он надел маску. Впрочем, вопросы эти, как для самих расследователей, так и для большинства зрителей CNN уже давно перешли в разряд риторических.

"Ну чему удивляться здесь? Ну что, республиканцев это удивит? Или кого это удивит? – спрашивает Валентин Богданов, собственный корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке, автор и ведущий программы "Америка". – Да, демократы скажут – молодцы, и правильно делают! И дай бог! Да, и слава богу, что вот так вот удалось свалить Трампа! Просто CNN еще раз подтвердил свой статус: они называют себя "номер один в мире новостей" – нет, они "номер один" в мире пропаганды либеральной и демократической повестки".

Источник дистиллированной новостной правды, кажется, отравлен, и пить из него представляется занятием не столько опасным, сколько глупым. С легкой руки CNN украинские танки на украинском вокзале превратились в неопровержимый факт российской агрессии на Донбассе.

"Почему до сих пор политики, которые представляют интересы США, представляют интересы в целом западного мира, просто хотя бы в отраслевом своем политическом сообществе не поднимают на смех уже откровенно эти рупоры, – поясняет Александр Михайлов, политолог, руководитель Бюро военно-политического анализа. – Потому что знаете, ну так лубочно работать, вот так откровенно лгать... Тут, понимаете, уже пробу ставить негде!"

Но для еще одной пробы место все же найдется. В ближайших планах канала – предать коронавирусную повестку забвению, уделяя все внимание новой глобальной проблеме – изменению климата. Этот пункт, как раз совпадает с одним из главных столпов президентской программы Байдена.