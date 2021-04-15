Дания стала первой страной, отказавшейся использовать вакцину AstraZeneca

14 апреля на пресс-конференции управление здравоохранения Дании подтвердило решение отказаться от использования препарата британско-шведской компании AstraZeneca для вакцинации от коронавируса COVID-19. Также решено пока не использовать вакцину компании Johnson & Johnson (J&J), только что поступившую в страну. Об этом заявил глава управления Сёрен Брустрём.

По мнению экспертов ведомства, существует связь между случаями кровотечений, образования тромбов и низкого количества тромбоцитов и вакциной от коронавируса AstraZeneca.

Представитель управления Танья Эриксен подчеркнула: Дания стала первой страной, которая отказалась о вакцины AstraZeneca. При этом управление здравоохранения Дании уверено в эффективности препарата, сообщает ТАСС. Предварительно страна приобрела 2,4 миллиона доз этой вакцины. 149 тысячам человек, которые уже получили первую дозу препарата, позже будет предложен новый.

Власти Дании также отказываются от использования препарата фирмы Johnson & Johnson до дальнейшего уведомления.