Под Красноярском несколько часов тушат магазин и офисы

В Канске ночью произошло возгорание в магазине смешанных товаров и расположенном рядом офисном здании, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального МЧС. Пока полностью потушить огонь пожарным не удается.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 15 апреля в 02:35 (14 апреля 22:35 по Москве). Площадь возгорания в двух примыкающих друг к другу зданиях составила 600 квадратных метров.

На данный момент пожар удалось локализовать, но тушение продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.