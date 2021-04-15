Экипаж танкера, захваченный в Гвинейском заливе, освобожден

Похищенный в Гвинейском заливе экипаж судна Davide B, в составе которого находится россиянин, освобожден.

Как сообщил РИА Новости представитель компании De Poli Shipmanagement, все моряки находятся в безопасности. Сейчас они проходят медосмотры, после чего вернутся в свои страны.

Судно подверглось атаке пиратов 11 марта недалеко от города Котону (Бенин). В результате нападения 15 членов экипажа были похищены, шесть других моряков остались на борту танкера. Его сопроводили к стоянке в порту в Гвинейском заливе.