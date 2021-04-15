Квят может выступить за Alpine на Гран-при Эмилии-Романьи

Резервный пилот Alpine Даниил Квят может принять участие в гонке "Формулы-1" на Гран-при Эмилии-Романьи. Появилась информация, что один из гонщиков французской команды заразился коронавирусом.

Как сообщает Gpblog.com, в итальянских социальных сетях активно пишут о возможном участии российского пилота в турнире. Правда, пока не сообщается, кто из гонщиков Alpine – Эстебан Окон или Фернандо Алонсо – сдал положительный тест на COVID-19.

Напомним, что 16 апреля в Имоле пройдет первая свободная практика на Гран-при Эмилии-Романьи. 18 апреля состоится главная гонка.