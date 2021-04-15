На Алтае силовики ошиблись квартирой и вырезали дверь болгаркой

В Заринске сотрудники ОМОНа по ошибке взломали дверь не той квартиры. Об этом сообщает ГТРК "Алтай" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Сотрудники спецслужбы прибыли к месту в 7 утра и сказали, что у них есть орден на обыск. Находившаяся в квартире женщина вызвала полицию, кроме нее дома находились двое детей в возрасте шестнадцати и девяти лет.

Силовики до приезда полиции вырезали дверь болгаркой и ворвались внутрь. Оказалось, что орден был на имя женщины, которая уже 7 лет не проживала в квартире.

Полиция пообещала, что установку новой двери ей компенсируют.