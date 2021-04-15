В России создают единый для всей страны перечень льгот многодетным

Сегодня пакеты льгот для многодетных семей могут сильно отличаться в разных регионах. В России предлагают ввести единые льготы для всех многодетных семей. Речь о едином наборе мер поддержки на всей территории страны и удостоверениях единого образца.

Пока что многие многодетные семьи не оформляют льготы: не хотят связываться с бумажной волокитой, постоянно подтверждать свой статус. Но скоро все должно измениться, рассказала в эфире канала "Россия 1" первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

По ее словам, семьи зачастую просто не знают о положенных им преимуществах. К тому же, в разных регионах – разные требования, даже разные определения многодетной семьи.

"Сами семьи нам предлагают, чтобы это было удостоверение единого образца, и если оно будет единого образца, оно будет действовать на территории РФ, и определенный государством гарантированный перечень услуг или помощи будет единым", – пояснила депутат.

Окунева отметила, что сейчас в регионах действуют порядка 130 различных мер поддержки многодетных семей, "но где-то их 19, а где-то 25, а где-то 7". По мнению депутата, в гарантированных набор мер поддержки должно входить обеспечение лекарственными средствами и предоставление детям молочных продуктов.

Также, по ее словам, сейчас совершенствуется законодательство, регулирующее и другую помощь многодетным семьям – например, льготное кредитование.

"Они будут получать дополнительно 450 тысяч рублей, если строят частный дом или покупают недостроенный", – добавила Окунева.