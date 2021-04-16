Украинские неонацисты потребовали уволить неугодного им преподавателя

Украинские неонацисты потребовали у руководства харьковского вуза уволить неугодного им преподавателя. Она посмела высказать своё мнение о происходящих в стране событиях, заявив, например, что войну в Донбассе начал "Турчинов и вся банда". А еще посмела положительно отозваться о президенте России, который защищает русскоязычных. Этого оказалось достаточно для скандала всеукраинского масштаба

Наталью Семейкину признать "ватницей" – решение народного украинского трибунала "Фейсбука" вынесено и пересмотру не подлежит.

Помимо недопустимых комментариев про "Путина, который не даст всех добить на Донбассе" и "Турчинова, который со своей бандой в этот Донбасс влез", кандидата филологических наук обвинили и в других тяжких преступлениях. В своих прежних постах женщина посмела усомниться в стабильности незалежной экономики и делилась ссылками на запрещенные вiтчизной ресурсы. И так как расстрелы в новом евроинтегрированном украинском государстве пока официально запрещены, в качестве наказания Семейкину требуют уволить.

"К сожалению, я думаю, что судьба этой женщины предрешена. Единственное, что, может быть, коллеги по университету смогут купировать давление на нее путем просто понижения ее в должности. Наверняка в социальных сетях, во всех остальных медиа затравят так, что она сама будет рада где-нибудь запереться и не выходить на улицу", – говорит Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Травля уже началась, перекочевав из Фейсбука в украинские СМИ, а оттуда и в сообщества неонацистов. В одном из них говорится: "Бойцы "Фрайкора" провели предупредительную акцию. Мы требуем немедленного освобождения Натальи Семейкиной из Харьковской государственной академии культуры. Призываем студенчество академии бойкотировать эту ватную сволочь, в вашем доме завелась ватная крыса, вышвырните ее!"

46 лет преподавательского стажа, сотни научных публикаций и благодарных студентов. Казалось, переживать Семейкиной не о чем, в академии она на хорошем счету, но это только казалось. Ведь в современных реалиях Украины лояльность куда важнее компетентности.

"Коллектив Харьковской государственной академии культуры считает необходимым выразить возмущение касательно высказываний в социальных сетях преподавателя кафедры гуманитаристики и искусствоведения Натальи Семейкиной. Считаем подобные высказывания недопустимыми и полностью дискредитирующими госпожу Семейкину, как преподавателя учебного заведения", – говорится на сайте вуза.

Ведь истинный украинский педагог не может не понимать ценности патриотического воспитания и формирования национальной идентичности молодого украинца. Вопрос "ватного" филолога станет предметом обсуждения кадровой комиссии вуза и проверки СБУ. Никакой проверки в адрес угрожающих женщине неонацистов проведено, конечно же, не будет.

"Люди находятся за скобками правоохранительной системы, за скобками закона. Расправа над ними приветствуется и является элементом продвижения по социальной лестнице в государстве радикального украинского национализма! – говорит политолог Василий Волга, председатель партии "Союз левых сил Украины". – То есть если вы не находитесь в едином мейнстриме радикального украинского национализма, вы ни на что не имеете права. Вас как человека и гражданина не существует. С вами можно расправиться, вас можно публично расстрелять, и ваши убийцы выйдут на свободу!"

Преподаватели украинских вузов все чаще становятся объектами травли прогрессивного незалежного общества. Не прошло и двух месяцев, как от работы отстранили преподавателя философии Киевского национального педагогического университета – женщина имела неосторожность негативно высказаться о дерусификации. Собирает в своем Инстаграме угрозы и оскорбления и актриса Лиза Василенко. За переезд из Украины в Россию девушку даже внесли в базу "Миротворец", как провокатора и предателя национальных интересов.

Ведь правда в том, что тех, кто эти национальные интересы не то что разделяет, хотя бы примерно может понять, на Украине значительно больше, чем того бы хотелось действующей власти, просто пока эти люди предпочитают молчать, но, кажется, терпения у них осталось совсем немного.