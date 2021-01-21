Выбор блогерши между Россией и Украиной вызвал скандал в Киеве

Видео на TikTok, на котором блогерша di.rubens из Киева со смехом выбирает между Украиной и Россией вторую, стало причиной конфликта между ней и офицером Украинской армии Анатолием Штефаном. Выбор между Россией и Украиной был последней каплей его терпения. До этого блогерша сделала выбор в пользу России в парах США‑Россия и Белоруссия‑Россия.

Офицер назвал поведение девушки в интернете постыдным. "Вот тебе и патриотическое воспитание", – цитирует его РИА Новости.

Украинских радикалов еще больше возмутило то, что видел записано на киевском Майдане Незалежности (площади Независимости). di.rubens в ответ обвинила украинского офицера в травле. Она назвала Анатолия Штефана позором украинской армии, который ради хайпа воюет с мирным населением. Блогерша потребовала возбудить уголовное дело против офицера ВСУ, а также пригрозила обратиться в суд.

Кроме того, она на своей страничке в Instagram подчеркнула, что ситуация рассматривается в министерстве обороны Украины.