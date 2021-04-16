В Нижнем Новгороде пьяный жилец палил с балкона из ружья

Сотрудники нижегородской вневедомственной охраны 15 апреля около 18:00 срочно выехали на улицу Луганскую. Местные жители сообщили, что мужчина вышел на балкон многоэтажки и открыл огонь.

Росгвардейцам удалось проникнуть в квартиру и задержать 45-летнего злоумышленника, который применил оружие не по назначению. По внешним признакам, мужчина был пьян.

Информации о постадавших не поступало. О происшествии сообщила Росгвардия Приволжского округа на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Подробности операции не приводятся.

Из квартиры было изъято оружие и патроны к нему. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.