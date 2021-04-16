Под Уссурийском в школьном кабинете обвалилась стена

В начальной школе села Воздвиженка, где учатся около 200 человек, из-за обрушения большого фрагмента кирпичной стены внутри здания отменили занятия.

Обрушение стены в одном из двадцати школьных кабинетов произошло ночью, никто не пострадал, сообщает UssurMedia.ru. По предварительным оценкам, причиной обрушения могло стать проседание несущей колонны здания. Окончательные выводы можно будет сделать только после экспертизы.

По факту обрушения стены уссурийская городская прокуратура 16 апреля организовала проверку. По требованию надзорного органа, учебный процесс в школе приостановлен. Дети переведены на дистанционное обучение. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.