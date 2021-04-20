Потолок рухнул на второклассников в армавирской школе

Двух второклассников госпитализировал после обрушения потолка в школе в Армавире, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Инцидент произошел во время урока на втором этаже школы №2, которая была построена в 1956 году. Последний раз ремонт в кабинете проводился в 2018 году, тогда был заменен и подвесной потолок. На этой неделе он не выдержал веса обвалившегося на площади 10 квадратных метров турлучного потолка (плетень, обмазанный глиной) и рухнул на парты.

Травмы получили трое учеников, двоих – девятилетних девочку и мальчика – доставили в больницу. По некоторым данным, один ребенок получил сотрясение головного мозга.

Городские власти и сотрудники СКР проводят проверку на месте инцидента.