Нейрохирурги госпиталя имени Бурденко ежедневно спасают людей от инвалидности

Глядя на легкую походку Ирины и ее лодочки на высоких шпильках, трудно представить, что меньше недели назад каждый шаг давался ей с болью. В перспективах была инвалидная коляска. Сегодня она пришла в госпиталь имени Бурденко поблагодарить профессора Шамиля Гизатуллина, который вернул ей возможность жить нормальной жизнью

"У Ирины Александровны была такая операция – секвестр сместился из своего основного ложа в слепую зону", – вспоминает Шамиль Гизатуллин, начальник нейрохирургического центра, главный нейрохирург ГВКГ имени академика Бурденко.

Иногда межпозвонковая грыжа начинает смещаться, жить в своем режиме, доставляя пациенту страдания. Эндоскопические операции на позвоночнике делали и раньше. Врачи вводили инструмент в естественное отверстие в позвонке. Но проблема в том, что этот самый секвестр, то есть кусочек грыжи, мог переместиться в слепую зону, он не был виден. И тогда операция не приносила пациенту здоровье.

В 2015 году профессор Гизатуллин начал проводить операции на позвоночнике совершенно иным способом. В позвонке высверливается крохотное отверстие, через которое вводят инструменты. Сейчас мы снимаем как раз такую транспедикулярную эндоскопическую операцию. Случай гораздо более сложный. Пациента в другом городе уже оперировали традиционным открытым способом. Удалили часть позвонка, чтобы убрать мигрирующую грыжу. Помочь Евгению не удалось, и он приехал к Гизатуллину, это была его последняя надежда. Александр Кристатуров, ученик Гизатуллина осваивает такие методы. Операция окончена, Шамиль Гизатуллин остался доволен результатом.

"Это повторная операция, рецидивная грыжа всегда сложная, там уже есть рубцы, здесь был костный дефект, который мог помешать правильно поставить порт через ножку", – поясняет Шамиль Гизатуллин, начальник нейрохирургического центра, главный нейрохирург ГВКГ имени акад. Бурденко.

Всего час после хирургического вмешательства и Евгению можно вставать, конечно, в корсете и осторожно. Он явно не до конца понял, что произошло. Ведь он не мог даже сидеть, левая нога отнималась от боли. А сейчас он ходит и в ближайшее время выпишется.

На счету профессора Шамиля Гизатуллина уже больше 30 таких транспедикулярных эндоскопических операций. Логично, что проводят их в Главном военном клиническом госпитале имени академика Николая Бурденко, основоположника советской нейрохирургии.