Возбуждены дела о заражении по неосторожности и ковидных фейках

В России возбуждено 82 уголовных дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, которые привели к заражению ковидом других людей. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

Кроме того, 23 уголовных дела были возбуждены по 207 статье УК РФ – по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

По последним данным, в России зафиксировано 4 684 148 случаев заражения коронавирусом, скончались 104 795 пациентов.

По словам главы правительства Михаила Мишустина, России удается справляться с коронавирусными сложностями успешнее, чем другим государствам.