Эшли Янг вернется в "Уотфорд" после перерыва в 14 лет

Эшли Янг может вернуться в "Уотфорд" после 14-летнего перерыва. Это произойдет в случае выхода "Уотфорда" в английскую премьер-лигу.

"Уотфорд", который близок к возвращению в английскую премьер-лигу, заинтересован в приобретении бывшего полузащитника сборной Англии и миланского "Интера" Эшли Янга. Это произойдет в случае выхода "шершней" в премьер-лигу. Сам 35-летний Янг хотел бы покинуть Италии и продолжить карьеру на родине.

Эшли Янг выступал за "Уотфорд" с 2003 по 2007 годы, после чего перешел в "Астон Виллу". С 20011 по 2020 Янг был футболистом "Манчестер Юнайтед", а в 2020 году он перебрался "Интер". На счету Эшли 39 матчей в составе сборной Англии, в которых он забил 7 мячей.