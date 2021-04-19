Нужна помощь: Азизу Сейдалиеву требуется инвалидное кресло-коляска

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Сегодня мы рассказываем о двухлетнем Азизе Сейдалиеве из Симферополя.

У мальчика детский церебральный паралич, ставший следствием перенесенной гипоксии. Несмотря на интенсивное лечение и реабилитацию, Азиз до сих пор не может сидеть без опоры, у него ослаблены мышцы спины. Невролог, у которого ребенок наблюдается, рекомендовал родителям приобрести для Азиза специализированное кресло-коляску определенной модели, сконструированное специально для детей с двигательными и неврологическими нарушениями. Но такое кресло родителям мальчика не по карману, а государство его не оплачивает.

Из письма Гулизар Исмаиловой, мамы Азиза: "Азиз родился в срок, но роды были такими тяжелыми и затяжными, что врачи экстренно сделали операцию – кесарево сечение. Сын перенес асфиксию в тяжелой форме: сердечко билось, но сам он не закричал. Его начали реанимировать, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сутки Азиз провел в реанимации роддома, потом еще четыре дня в отделении реанимации и интенсивной терапии нашей Республиканской детской клинической больницы (Симферополь). Спустя две недели Азиз оказался дома. Врачи не давали никаких прогнозов, рекомендовали нам наблюдаться у невролога. В десять месяцев Азизу поставили диагноз "детский церебральный паралич". Мы не опустили руки, возим сына в детский реабилитационный центр, ежедневно занимаемся дома с инструктором и сами. Азиз потихоньку движется вперед: научился держать голову, захватывает игрушки, но не может держать спину и самостоятельно сидеть. Чтобы у сына не развился сколиоз, специалисты рекомендовали использовать специальное кресло-коляску. Но Фонд социального страхования отказал нам в покупке необходимой модели. Та, что нам могут выдать за госсчет, сыну не подходит. Мы купили Азизу подержанную коляску, но она уже пришла в негодность. Купить коляску снова у нас уже нет возможности. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Азиза Сейдалиева не хватает 117 289 руб.

Невролог Симферопольской поликлиники №4 Лейля Мустафаева: "Диагноз Азиза – детский церебральный паралич с тяжелым нарушением двигательных функций. Ребенок не может самостоятельно сидеть и удерживать спину. У мальчика формируется сколиотическая деформация туловища. Чтобы не допустить прогрессирования искривления позвоночника, ребенку необходимо специальное кресло-коляска, которое будет надежно поддерживать туловище в правильном положении. Таким требованиям отвечает модель Patron Tom 5 Streeter".

Стоимость кресла-коляски 243 873 руб.

126 584 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 117 289 руб.

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