Готовившему теракт в Мурманске ритуальному агенту вынесли приговор

К 14 годам в колонии приговорил суд ритуального агента из Мурманска, который намеревался устроить теракт в родном городе.

Целью индивидуального предпринимателя Дениса Шпички – так, по данным "Интерфакса", зовут мужчину – должна была стать администрация Ленинского округа Мурманска. Его задержали 10 декабря 2019 года, когда он извлекал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности. Во время расследования было установлено, что 38-летний задержанный является сторонником экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).

Второй Западный окружной военный суд признал Шпичку виновным в приготовлении к совершению теракта и приговорил к 14 годам в колонии и назначив ему штраф в 200 тысяч рублей. Приговор, как можно судить, был вынесен более 10 дней назад, так как он уже вступил в силу.