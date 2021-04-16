Пиар на смерти: случай с депутатом и министром в Верховной раде

В Верховной раде произошел казус. Депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина вручила министру здравоохранения Максиму Степанову похоронный букет.

В цветочной композиции были гвоздики, перевязанные черной лентой. Ольга Стефанишина отметила, что букет попросили передать родные, умершего от COVID-19. Депутат пояснила: за каждой смертью человека, которых по 500 в день, стоят конкретные люди и человеческие судьбы.

Министр здравоохранения, в свою очередь, отметил, что коронавирус — это тяжелая болезнь. Она действительно может привести к летальному исходу. Но Стефанишину Степанов обвинил в попытке пиара на смерти людей, сообщает "Страна.ua".

Стоит отметить, что на Украине в последние недели действительно возросла заболеваемость коронавирусом. Ежедневно фиксируются по 400 смертей.