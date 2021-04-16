Google готов признать Курилы российскими

Компания Google готова обозначить острова Курильской грады в Тихом океане как территорию России. Об этом после встречи с представителями компании сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев.

"Мы обратили внимание, что часть территории России, наши, в частности, острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации", — рассказал он.

Пискарев добавил, что компания с доводами "согласилась", запросила дополнительные материалы, передает РИА Новости.

Как известно, по окончании Второй мировой войны Москва и Токио не подписали мирный договор.

Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в соответствии с Конституцией РФ передача Курильских островов Японии невозможна.

В Кремле настаивают, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Суверенитет России над ними сомнению не подлежит.