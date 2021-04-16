В берлинской "Герте" вспышка коронавируса

Несколько случаев коронавируса в составе и тренерском штабе берлинской "Герты" вынудили клуб уйти на карантин. Три матча с участием клуба перенесены на более поздний срок.

Главный тренер "Герты" Паль Дардаи и его помощник Ддмир Хамзагич подхватили коронавирус. Также положительный тест на COVID-19 сдали несколько футболистов. "Герта" планировала самоизолироваться на базе. Однако власти заставили берлинцев уйти на карантин до 28 апреля, сообщает "Спорт-Экспресс".

Таким образом, "Герта" не сможет выйти на поле против "Майнца", "Фрайбурга" и "Шальке". Игры будут перенесены на май.