Гимнаст Далалоян пропустит чемпионат Европы

Трехкратный чемпион мира Артур Далалоян пропустит чемпионат Европы по спортивной гимнастике. У лидера сборной России травма ахиллова сухожилия.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в швейцарском Базеле с 21 по 25 мая. Сборная России выступит на этом турнире без своего лидера трехкратного чемпиона мира Артура Далалояна, сообщает ТАСС. Его заменит Кирилл Прокопьев.

Как заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко, Артур Далалоян получил на тренировке травму ахиллова сухожилия. Гимнасту сделана операция. Врачи дают благоприятный прогноз, но восстановление займет не менее трех месяцев.