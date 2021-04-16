Собкор РИА Новости: Байден не видит конфликта между деэскалацией и санкциями

Противоречивые заявления и непоследовательное поведение президента Байдена, когда тот с одной стороны приглашает Владимира Путина на саммит, с другой вводит очередные санкции, для Белого дома выглядят логично. Как пояснил в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент РИА Новости в США Алексей Богдановский, Соединенные Штаты, вводя достаточно жесткие санкции, пытаются наказать Россию за ее прошлые предполагаемые деяния. А уже после этих санкций попытаться убедить Москву начать отношения с чистого листа.

По мнению корреспондента, предложение Джо Байдена носит самый серьезный характер. "Сейчас мяч на стороне Владимира Путина, который, – как предполагает Алексей Богдановский, – выдерживает паузу, рассматривая приемлемые для себя варианты проведения саммита. Байден в свою очередь любит проводить встречи на своих условиях".

Как обратил внимание Алексей Богдановский, президент Байден, в отличие от президента Трампа, пользуется значительной поддержкой прессы, и следовательно он обладает большей свободой маневра для переговоров.