Жириновский предложил способ борьбы с "водной блокадой" Крыма

Украинские власти могут снять "водную блокаду" Крыма, если у истоков Днепра начать строить дамбу. С таким предположением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, реально перекрывать Днепр вовсе не потребуется — достаточно просто Киеву дать почувствовать возможную угрозу. Дамба, по словам Жириновского, могла бы расположиться в Смоленской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украина прекратила снабжать водой Крым после того, как полуостров воссоединился с Россией. В результате пришлось использовать подземные источники в регионе. За последний год они существенно обмелели.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова пояснила украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что такое энергетическая война. По ее словам, это не строительство "Северного потока-2", а блокада Крыма.