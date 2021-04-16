В Орле мужчина прокатил росгвардейца на капоте Lada Granta

В Северном районе Орла на одной из АЗС 24-летний мужчина применил насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщает ГТРК "Орел" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Сотрудники Росгвардии приехали на вызов на заправку, где два молодых человека устроили конфликт. Мужчины попытались скрыться от силовиков, в результате чего один из них умышленно сбил сотрудника Росгвардии и провез его на капоте Lada Granta не менее 5 метром.

Задержанных в итоге мужчин передали полиции. На водителя автомобиля возбудили уголовное дело. Силовик получил ушибы правой руки.