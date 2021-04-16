Автоматная очередь: в Смоленске появилось сообщение о стрельбе

В Смоленске на улице Пригородная жители сообщили о стрельбе. Об этом сообщает ГТРК "Смоленск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

По словам местных жителей, на улице были слышны очереди из автомата. На место приехали правоохранители и спецслужбы, которые ценили улице и частный сектор.

"На телефон "02" поступило сообщение о хлопках в районе дома номер 18 по ул. Пригородная города Смоленск. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Установлено, что из одной из квартир двое молодых людей произвели несколько выстрелов из холощенного оружия. В настоящее время молодые люди задержаны. По предварительным данным, они находятся в состоянии опьянения. После проверки они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – прокомментировала ситуацию Наталья Гуреева, начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области.

Очевидцы засняли на видео штурм здания. Как сообщили в полиции, пострадавших нет.