Вакцина от AstraZeneca унесла жизни восьми французов

Французское Национальное агентство по безопасности лекарственных средств сообщило, что в стране из-за тромбоза, возникшего после прививки препаратом от коронавируса компании AstraZeneca, скончались восемь человек.

Всего во Франции по состоянию на 8 апреля текущего года было сделано более 2,72 миллиона прививок вакциной от AstraZeneca, передает РИА Новости. В период со 2 по 8 апреля было выявлено девять новых случаев атипичных по своей локализации тромбозов и два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний.

С начала кампании по вакцинации населения Франции от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca были зафиксированы 23 случая тромбозов, восемь из которых оказались летальными.