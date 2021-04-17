Лидер Лиги 1 "Лилль" сыграл вничью с "Монпелье"

В чемпионате французской футбольной Лиги 1 начался 33-й тур. В Лилле местный клуб, лидирующий в чемпионате Франции, принимал "Монпелье". Хозяева проигрывали до 85-й минуты, но сумели спасти для себя ничью – 1:1.

Особенно обидно хозяевам, что они имели несомненный перевес на протяжении почти всего матча. "Лилль" больше владел мячом (63:37), чаще бил по воротам (17:10) и попадали в створ (9:4). Но реализация оказалась лучше у гостей. На 21-й минуте Делор открыл счет и после этого восьмая команда Лиги 1 уверенно отбивалась от атак фаворита. Сравняли счет хозяева только на 85-й минуте – это сделал Луис Араужо.

"Лилль" сохранил лидерство, набрав 70 очков. Но у столичного "Пари Сен-Жермен" 66 турнирных баллов, у "Монако" – 65, у "Лиона" – 64 и по одному матчу в запасе. "Монпелье" остался на 8-м месте – 37 очков.