"Лилль" вышел в лидеры чемпионата Франции, обыграв "Дижон"

Футболисты "Лилля" в матче 22-го тура французской Лиги 1 на поле домашнего стадиона "Пьер-Моруа" в Вильнев-д’Аске обыграли "Дижон" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч в игре на 29-й минуте забил Юсуф Язиджи.

"Доги" одержали четвертую победу кряду и с 48 очками вышли в лидеры турнирной таблицы, а "совы", потерпевшие второе поражение в последних пяти встречах, расположились на 19-й строчке, имея в активе 15 баллов.

Ранее "Пари Сен-Жермен" упустил свой шанс возглавить чемпионат Франции, сенсационно проиграв на выезде аутсайдеру турнира "Лорьяну" со счетом 2:3.