Курц позвал Путина и Байдена в Вену

Проведение в Вене встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена было бы "большой честью" для Австрии. Власти страны уже находятся в контакте с российской и американской стороной, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Если встреча Путина и Байдена состоится, это будет хорошо для всей Европы и всего мира, отметил Курц в видеоинтервью немецкому порталу "Пионер". Неважно, где пройдет эта встреча, добавил он, но "всегда есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и переговоров". В Австрии, по словам Курца, "были бы чрезвычайно рады" принять у себя такой саммит.

В качестве площадки для возможной встречи Путина и Байдена рассматривается несколько городов, и Вена – один из них, приводит слова Курца ТАСС.

Ранее, 13 апреля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе беседы президент США предложил провести российско-американский саммит на территории третьей страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что торопиться с ответом на это предложение Москва не будет. По его словам, очень важно, чтобы инициативы и слова про необходимость диалога коррелировались с реальными делами.

В частности, отметил Песков, встрече президентов России и США на высшем уровне никоим образом не будут способствовать новые американские санкции против РФ, которые тогда только обсуждались, но на днях были введены в действие. Помешают эти санкции саммиту или нет, будет решением президентов, добавил пресс-секретарь.